З "ВТБ Банку" під час роботи тимчасової адміністрації вивели 100 мільйонів

Фото: ВТБ Банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нерухомість вивели за рішенням суду, про яке стало відомо в грудні 2018 року

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час процедури ліквідації АТ "ВТБ Банк" виявив "безпідставну перереєстрацію" права власності на нерухомість на понад 105 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як зазначили в прес-службі, 26 грудня 2018 року встановлено, що 46 одиниць нерухомості, які перебували на балансі банку з 2015 року, "зникли з його активів".

Подальше з’ясування обставин показало, що ці об’єкти було перереєстровано державним реєстратором 13 грудня 2018 року на фізичну особу на підставі додаткового рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15 січня 2016 року, розповіли у фонді.

"У ФГВФО є всі підстави вважати ці дії шахрайськими, про що свідчать такі факти: у 2014 році на баланс банку було взято 311 квартир та об’єктів комерційної нерухомості на підставі договорів іпотеки. За наступні три роки із них були продані усі, окрім 46-ти, які залишалися на балансі на момент входження в банк ФГВФО. Саме ці нереалізовані 46 одиниць і були зазначені в додатковому рішенні суду 15 січня 2016 року, про яке стало відомо у грудні 2018 року", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

У ФГВФО вважають фіктивним додаткове судове рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

"На основі зібраних даних Фондом подано відповідну заяву до правоохоронних органів. Окрім того, готується апеляційна скарга на вищевказане судове рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада 2018 року правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Тимчасова адміністрація працювала у АТ "ВТБ Банк" з 28 листопада до 18 грудня 2018 року. З 19 грудня 2018 розпочато ліквідацію АТ "ВТБ Банк".