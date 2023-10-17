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Везде должен быть генератор и Starlink. Кабмин призвал доукомплектовать "пункты несокрушимости"

Киев, Вторник 17 октября 2023 17:04
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Везде должен быть генератор и Starlink. Кабмин призвал доукомплектовать "пункты несокрушимости" Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

По всей Украине уже развернули более 13 тысяч "пунктов несокрушимости". Но часть из них нуждается в доукомплектовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Относительно "пунктов несокрушимости". Развернули их более 13 тысяч. Больше всего в Днепропетровской области, Киеве и Харьковской области. Однако около 2,5 тысяч пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача для местных властей", - рассказал глава правительства.

По его словам, во всех пунктах должны быть генераторы, топливо, Starlink и средства отопления.

Также Шмыгаль рассказал, что скоро украинцы смогут найти ближайший "пункт несокрушимости" при помощи интерактивной карты в "Дії".

"Пункты несокрушимости"

Напомним, первые "пункты несокрушимости" начали работать в Украине прошлой зимой. Тогда россияне наносили массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, из-за чего по всей стране были проблемы с электроснабжением.

Еще вчера в "Укрзализныце" рассказали, что "пункты несокрушимости" уже открыли на украинских вокзалах.

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