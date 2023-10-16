На украинских вокзалах начали работать "Пункты несокрушимости"

На 96 железнодорожных вокзалах Украины запустили работу "Пунктов несокрушимости". Там можно получить доступ к интернету и согреться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Пункты работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах фактически на всех вокзалах страны", - сказано в сообщении компании.

В УЗ напоминают, что в "Пунктах несокрушимости" люди могут воспользоваться интернетом, подключение к которому осуществляется при помощи Starlink, а также получить доступ к электричеству.

"Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши "Пункты несокрушимости" на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может пригодиться во время блекаута", - рассказал глава правления УЗ Евгений Лященко.

Он добавил, что в населенные пункты, где это потребуется, будут направлять Food train, который создали вместе с Фондом Говарда Баффета. Поезд обеспечит жителей теплой едой.

"Пункты несокрушимости"

Напомним, прошлой зимой российские оккупанты наносили массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего по всей стране наблюдались проблемы с электроснабжением.

На этом фоне начали открывать "Пункты несокрушимости", где украинцы могли согреться, воспользоваться электричеством и интернетом.

Ранее стало известно, что вся информация о "Пунктах несокрушимости" появится в "Дії".