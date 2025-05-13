Не вся вода "минеральная": в Украине запретили дикий маркетинг

Действие порядка распространяется на воды питьевые, которые добываются на территории Украины или в других странах.

Воды питьевые относятся Минздравом к категории "вода природная минеральная" при условии соответствия требованиям Гигиенических требований к производству и обороту вод природных минеральных и вод родниковых, утвержденных приказом Минэкономики от 12 апреля 2021 г. № 741.

Для отнесения воды питьевой к категории "вода природная минеральная" оператор рынка подает в Минздрав заявление. Минздрав направляет представленные документы для проведения работ по их оценке и подготовки экспертного отчета по результатам такой оценки.

К заявлению прилагаются: