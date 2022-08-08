ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Брехня РФ не досягає цілей: Кулеба про інформаційні атаки на Україну

Новость на русском →
Україна, Понеділок 08 серпня 2022 20:34
Брехня РФ не досягає цілей: Кулеба про інформаційні атаки на Україну Фото: Дмитро Кулеба, міністр іноземних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні заявили, що у світі постійно створюються різні маніпулятивні матеріали про війну в Україні та про постачання зброї від західних партнерів, але їх кінцева мета не досягається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба заявив, що від самого початку постачання західної зброї в Україну, відбувається інформаційна кампанія, метою якої є зірвати цей процес. За його словами, Росія робить на це повну ставку та використовує для цього всі можливі методи. Починаючи від цілих мереж ботів, проплачених ЗМІ, завершуючи філігранними проникненнями у авторитетні західні медіа. Таким чином просуваються наративи про те, що зброя потрапляє "не в ті руки" і, що це "підживлює кофлікт, а не врегульовує його".

Останній звіт Amnesty International та фільм від CBS, вийшли одночасно та завдали інформаційного удару по Україні, бо були бездоказовими. Внаслідок публічного скандалу, Amnesty International та CBS таки вибачилися перед Україною.

Кулеба очікує від CBS на внутрішнє розслідування, а від Amnesty International "приборкання гордині та вибачень".

"Але є і гарні новини. Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що скандальний звіт від Amnesty Internatoinal, в якому ЗСУ назвали загрозою для цивільних, видання The Times назвало пропагандою Кремля.

Раніше Кулеба вимагав від CBS News проведення розслідування про свій фільм, в якому автори заявили, що нібито лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Війна в Україні
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна