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Кулеба вимагає від CBS News внутрішнього розслідування через публікацію: що сталося

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Понеділок 08 серпня 2022 12:14
Кулеба вимагає від CBS News внутрішнього розслідування через публікацію: що сталося Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

CBS News розмістило публікацію у якій йдеться про те, що нібито лише 30% зброї від союзників доходить в Україні на фронт. Через деякий час публікацію було видалено, однак видання зобов'язане провести внутрішнє розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

Видання зацитувало литовського волонтера Йонаса Охмана, який заявив, що нібито лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових. За словами Охмана, з іншою частиною зброї "щось відбувається" після того, як воно перетинає кордон.

Через деякий час CBS News видалило твіт з матеріалом "Озброюючи Україну", а в статтю були внесені зміни.

Як на це відреагував Кулеба:

"Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка російська пропаганда намагається експлуатувати страх серед союзників України щодо поставок озброєння.

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Україна Дмитро Кулеба
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