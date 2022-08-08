Кулеба вимагає від CBS News внутрішнього розслідування через публікацію: що сталося
CBS News розмістило публікацію у якій йдеться про те, що нібито лише 30% зброї від союзників доходить в Україні на фронт. Через деякий час публікацію було видалено, однак видання зобов'язане провести внутрішнє розслідування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.
Видання зацитувало литовського волонтера Йонаса Охмана, який заявив, що нібито лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових. За словами Охмана, з іншою частиною зброї "щось відбувається" після того, як воно перетинає кордон.
Через деякий час CBS News видалило твіт з матеріалом "Озброюючи Україну", а в статтю були внесені зміни.
Як на це відреагував Кулеба:
"Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив", - пише Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка російська пропаганда намагається експлуатувати страх серед союзників України щодо поставок озброєння.
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