Ложь РФ не достигает целей: Кулеба об информационных атаках на Украину
В Украине заявили, что в мире постоянно создаются различные манипулятивные материалы о войне в Украине и о поставках оружия от западных партнеров, но их конечная цель не достигается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба заявил, что с самого начала поставки западного оружия в Украину, происходит информационная кампания, целью которой является сорвать этот процесс. По его словам, Россия делает на это полную ставку и использует для этого все возможные методы. Начиная от целых сетей ботов, проплаченных СМИ, завершая филигранными проникновениями в авторитетные западные медиа. Таким образом продвигаются нарративы о том, что оружие попадает "не в те руки" и, что это "подпитывает конфликт, а не регулирует его".
Последний отчет Amnesty International и фильм от CBS, вышли одновременно и нанесли информационный удар по Украине, потому что были бездоказательными. В результате публичного скандала, Amnesty International и CBS таки извинились перед Украиной.
Кулеба ожидает от CBS внутреннего расследования, а от Amnesty International "обуздания гордыни и извинений".
"Но есть и хорошие новости. Вся эта ложь пока не достигает целей. Ни один партнер или организация в общении с Украиной не озвучивали упреков, подобных манипуляциям Amnesty или CBS. И эта ложь никак не повлияла на поставки оружия и не подорвала высокий уровень доверия между Украиной и партнерами", - заявил Кулеба.
Напомним, что скандальный отчет от Amnesty Internatoinal, в котором ВСУ назвали угрозой для гражданских, издание The Times назвало пропагандой Кремля.
Ранее Кулеба требовал от CBS News проведение расследования о свой фильм, в котором авторы заявили, что якобы лишь 30% поставок западного оружия в конечном итоге доходит до украинских военных.
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