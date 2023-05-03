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Вопреки нейтралитету. Швейцария может присоединиться к двум военным проектам ЕС

Фото: Флаг Швейцарии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария изучает вопрос, следует ли ей присоединиться к двум военным проектам ЕС по киберзащите и военной мобильности. Традиционно нейтральная страна готовится к расширению оборонного сотрудничества с соседними странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны Швейцарии, которое приводит EurActiv.

Рамки постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO) направлены на углубление сотрудничества в области обороны между государствами-членами ЕС, а также на объединение и совместное использование ограниченных оборонных ресурсов в рамках блока. В настоящее время реализуется 60 оборонных проектов.

"С момента открытия проектов PESCO для третьих стран Швейцария постоянно пересматривает список проектов, чтобы определить возможные интересы и вклады", - заявили в Минобороны страны.

Отмечается, что в последние месяцы Швейцария стремится улучшить сотрудничество в области обороны со своими партнерами в случае, если ей придется обратиться к ним за помощью, чтобы противостоять нападению.

Военная мобильность

Проект направлен на сокращение бюрократических проволочек, разработку общих стандартов и определение маршрутов между участниками проектов с целью сокращения задержек и облегчения передвижения войск и техники.

Киберзащита

Cyber Ranges Federation (CRF) – это проект, возглавляемый Эстонией и запущенный в 2021 году. Другими членами являются Болгария, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Латвия и Люксембург.

Он направлен на объединение существующих национальных киберполигонов для улучшения киберзащитных учений, обмена знаниями, анализа рисков, образования и обучения, а также испытаний оборудования.

Напомним, что Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, запрещающий такую помощь.

Швейцария не оказывает Украине военную помощь, поскольку "не поддерживает войны". Также причиной является принцип нейтралитета.

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