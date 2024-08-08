Вопреки июльской жаре. Метеорологи показали, где в Украине выпало больше всего осадков (карта)

В каких регионах осадков в июле было больше всего

Согласно информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле 2024 года на большей части территории Украины наблюдался дефицит осадков.

Наиболее сухо было в Харьковской, Полтавской, Черкасской, большинстве районов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, местами в Сумской, Черниговской, Киевской, Одесской области и в Крыму - там выпало 2-29% осадков от нормы.

На остальной территории выпало около 30% осадков.

Больше всего осадков (около 49%) в течение июля 2024 года выпало в западных областях.

Распределение количества осадков в июле (карта: facebook.com/CGO.Official)

Стихийные метеорологические явления ІІ уровня опасности (сильные дожди, ливни и шквалы) и ІІІ уровня опасности (чрезвычайные дожди) наблюдались, в частности:

в Закарпатской области

в Ивано-Франковской области

в Черновицкой области

в Черниговской области

во Львовской области

в Ровенской области

в Тернопольской области

в Одесской области

в городе Киеве

Кое-где непогода наделала украинцам настоящей беды - калечила растения, уничтожала будущий урожай, ломала деревья, крушила ограды, срывала крыши с домов и даже оставляла людей без света.

Стихийные метеорологические явления в июле (инфографика: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua)

Отмечается также, что средняя месячная температура в июле 2024 года была выше нормы:

на 3-5,2°С

на 3,3-3,4° - на высокогорье Карпат

на 1,7-2,9°С - в западных областях, в большинстве районов Житомирской области, на севере Киевской и Черниговской областей

Максимальные температуры в зависимости от региона варьировались от 27 до 42 градусов Цельсия.

В Ивано-Франковской, Николаевской, большинстве районов Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Херсонской области и Крыма, кое-где в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской области - обновились абсолютные максимумы июля.

Что известно об атмосферных явлениях июля в столице

Тем временем в Киеве на протяжении июля текущего года наблюдались следующие атмосферные явления:

роса (в течение 133 часов)

дымка (в течение 1 часа)

дождь (в течение 2 часов)

ливневый дождь (в течение 11 часов 40 минут)

гроза (в течение 14 часов 30 минут)

зарница (в течение 1 часа 20 минут)

Атмосферные явления в июле в Киеве (карта: facebook.com/CGO.Official)