RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вопреки июльской жаре. Метеорологи показали, где в Украине выпало больше всего осадков (карта)

(фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Установленный в июле 2024 года новый мировой температурный максимум свидетельствует о том, что этот месяц был жарким не только для украинцев. Несмотря на это, в некоторых областях Украины случались мощные грозы со шквальным ветром.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах нашей страны осадков на протяжении июля выпало больше всего.

В каких регионах осадков в июле было больше всего

Согласно информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле 2024 года на большей части территории Украины наблюдался дефицит осадков.

Наиболее сухо было в Харьковской, Полтавской, Черкасской, большинстве районов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, местами в Сумской, Черниговской, Киевской, Одесской области и в Крыму - там выпало 2-29% осадков от нормы.

На остальной территории выпало около 30% осадков.

Больше всего осадков (около 49%) в течение июля 2024 года выпало в западных областях.

Распределение количества осадков в июле (карта: facebook.com/CGO.Official)

Стихийные метеорологические явления ІІ уровня опасности (сильные дожди, ливни и шквалы) и ІІІ уровня опасности (чрезвычайные дожди) наблюдались, в частности:

  • в Закарпатской области
  • в Ивано-Франковской области
  • в Черновицкой области
  • в Черниговской области
  • во Львовской области
  • в Ровенской области
  • в Тернопольской области
  • в Одесской области
  • в городе Киеве

Кое-где непогода наделала украинцам настоящей беды - калечила растения, уничтожала будущий урожай, ломала деревья, крушила ограды, срывала крыши с домов и даже оставляла людей без света.

Стихийные метеорологические явления в июле (инфографика: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua)

Отмечается также, что средняя месячная температура в июле 2024 года была выше нормы:

  • на 3-5,2°С
  • на 3,3-3,4° - на высокогорье Карпат
  • на 1,7-2,9°С - в западных областях, в большинстве районов Житомирской области, на севере Киевской и Черниговской областей

Максимальные температуры в зависимости от региона варьировались от 27 до 42 градусов Цельсия.

В Ивано-Франковской, Николаевской, большинстве районов Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Херсонской области и Крыма, кое-где в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской области - обновились абсолютные максимумы июля.

Что известно об атмосферных явлениях июля в столице

Тем временем в Киеве на протяжении июля текущего года наблюдались следующие атмосферные явления:

  • роса (в течение 133 часов)
  • дымка (в течение 1 часа)
  • дождь (в течение 2 часов)
  • ливневый дождь (в течение 11 часов 40 минут)
  • гроза (в течение 14 часов 30 минут)
  • зарница (в течение 1 часа 20 минут)

Атмосферные явления в июле в Киеве (карта: facebook.com/CGO.Official)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину может вернуться жара, которая начнется "необычно".

Читайте также, почему тропические дожди могут сместиться на север и для каких стран это обернется катастрофой.

При подготовке материала использовались следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеНепогода в УкраинеПогодаМетеоролог