Украинцев предупреждают о возвращении жары, которая начнется "необычно": когда ее ждать

В некоторые регионы Украины, по прогнозам синоптиков, может вернуться жара.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и с каких регионов начнется изменение погодных условий.

Когда и куда именно может вернуться жара

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сильная жара в Украину вернется, скорее всего, с 15 августа.

Она уточнила, что этот процесс начнется "несколько необычно", поскольку сначала температура воздуха существенно вырастет в западных областях Украины.

"А потом уже распространится на центр, север, юг и восток", - добавила эксперт.

Публикация Диденко в соцсети (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В то же время метеоролог подчеркивает: "прогноз всегда нуждается в уточнении".

Стоит отметить, что несколько дней назад Диденко опубликовала карту, на которой было видно, что 15 августа в Украине могут фиксироваться температуры до 40 градусов по Цельсию.

Предварительный прогноз (карта: facebook.com/tala.didenko)

По словам синоптика, надолго повышенные температуры задержаться в Украине не должны (хотя исключением могут стать южные области).

Кроме того, это уже "будет середина августа, а не июля", поэтому ночи "должны быть свежими и контрастными".

Какой погоды ждать в ближайшие дни

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в среду, 7 августа, на территории нашей страны ожидается переменная облачность.

Возможен дождь и грозы:

ночью - в большинстве северных областей, а также в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях

днем - на всей территории, кроме запада, Луганской и Донецкой областей

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью: 13-18°С, на юге страны: 17-22°С.

Днем в западных, северных и большинстве центральных областей: 22-27°С, на остальной территории: 26-31°С.

В Карпатах ночью: 8-13°С, днем: 17-22°С.

Прогноз погоды на среду, 7 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, в Гидрометцентре обнародовали прогноз погоды до конца текущей рабочей недели.