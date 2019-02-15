У ЗСУ заявили про готовність діяти за різними сценаріями кризових ситуацій

Генштаб проаналізував дії спецрозділів РФ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины готовы действовать по разным сценариям кризисных ситуаций. Об этом заявил генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщается, Генеральным штабом были проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации.

"У нас уже готовы планы противодействия на разные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннем обеспечении отечественных Сил специальных операций", - отметил Муженко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце февраля будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и в анексованому Крыму.

Добавим, в декабре 2018-го Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую РФ вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

"За" украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата.

Так, резолюция осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.