У ЗСУ виявили два нових випадки коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі на коронавірус хворіє 41 особа, з початку епідемії одужали 54 людини

У Збройних силах України за минулу добу було зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ.

Коронавірус діагностували у військовослужбовця Криворізького гарнізону та працівника ЗСУ Вінницького гарнізону.

"Хворі лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні", - йдеться у повідомленні.

Всього, станом на 10 травня, у лавах Збройних сил на коронавірус хворіє 41 особа, одужало 54 людини. Також зафіксовано два летальних випадки.

На карантині наразі знаходяться 311 осіб. У 33 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчих три доби.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом", - зазначили у ЗСУ.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 07.00 10 травня в Збройних Силах України хворіє 41 особа на... Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Субота, 9 травня 2020 р.

Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 15 232 хворих на коронавірусну інфекцію. За добу Міністерство охорони здоров’я повідомило про 522 випадки інфікування.

Також РБК-Україна писало, що у двох областях за добу не виявили жодного випадку захворювань. Зокрема, нових хворих не було в Луганській та Чернігівській області, у Донецькій та Сумській підтвердили два та один випадок відповідно. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області - як за добу, так і загалом.