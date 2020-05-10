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Коронавірус в Україні: за добу 522 нових випадків

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 09:08
Коронавірус в Україні: за добу 522 нових випадків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні вже понад 15 тисяч інфікованих COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили ще 522 випадків COVID-19, а загальна кількість інфікованих перевищила 15 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, найбільше нових випадків зафіксовано в Чернівецькій (89), Львівській (54) та Рівненській (49) областях. Загальне число випадків у країні становить 15 232.

За добу від коронавірусу померли 15 осіб. Загальне число жертв становить 391.

Нагадаємо, станом на вечір 9 травня за кордоном 63 українці одужали від коронавірусу. Найбільше наших громадян хворіє в Італії - 121 особа.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області різко зросла захворюваність коронавірусом. За добу на Буковині зареєстрували 89 нових пацієнтів.

Водночас у Харківській області три населених пункти закрили на карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19.

Відзначимо, в число випадків коронавірусу у світі перевищила 4 мільйони. Найбільше випадків зареєстровано у США (1 327 420), Іспанії (262 783), Італії (218 268), Британії (215 260), Росії (198 676), Франції (176 079) і Німеччини (170 876).

Раніше повідомлялося, що в Словаччині вперше з початку березня за добу не виявили жодного випадку інфікування COVID-19. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Словаччині є найменшою серед сусідніх держав.

Теги Новини України УкраїнаКоронавірус
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