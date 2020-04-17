У ВСУ зафіксували новий випадок зараження коронавірусом

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Всього заразилися 29 військових ЗСУ

У Збройних силах України кількість інфікованих коронавірусом збільшилася до 29 осіб. Про це повідомили в Командуванні медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що за минулу добу захворювання коронавірусом підтвердили ще в одного військовослужбовця з військової частини Одеської області. Він з 13 квітня проходив лікування в домашніх умовах.

"16 квітня у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, за бажанням військового, був госпіталізований в інфекційну лікарню міста Одеса, ПЛР тест позитивний від 16.04.2020. Стан стабільний", - повідомили в ЗСУ.

Всього станом на 07:00 17 квітня у ВРУ зареєстровано 29 випадків захворювання COVID-19, з них 1 людина одужала і 2 летальних. На ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 277 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 24 людини.

Нагадаємо, 16 квітня у ВСУ підтвердили другу смерть від коронавірусу. Перші ознаки вірусу у хворого з'явилися 1 квітня. Він помер у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Зазначимо, станом на 17 квітня в Україні зафіксовано 4662 випадку коронавіруса. За минулу добу виявили 501 новий випадок зараження, що є новим антирекордом.