У ЗСУ зафіксували новий випадок коронавірусу

У Збройних силах України зафіксували новий випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що станом на ранок 13 квітня в ЗСУ підтверджені 19 випадків захворювань. З них один чоловік одужав, один помер.

"У ЗС України, за допомогою ПЛР тестування, був підтверджений ще один випадок захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, у працівника ЗС України, який 08.04.2020 року був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом негоспітальна двобічна пневмонія . Стан здоров'я стабільний важкий", - повідомили в ЗСУ.

Крім цього 214 військовослужбовців знаходяться на самоізоляції. У 25 осіб у найближчі три доби закінчується термін ізоляції.

Зазначимо, станом на ранок 13 квітня в Україні підтвердили 3102 захворювання коронавірусом, з них 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано нових випадків 325.

Також РБК-Україна писало, що за 12 квітня в Україні зафіксували 10 летальних випадків від коронавірусу. Всього від COVID-19 в Україні померли 93 людини.