ЗСУ на півдні знищили російський Су-24М і понад 30 окупантів

Ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався поліпшити своє становище. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив.

ОК "Південь" повідомляє, що українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. У тому числі по трьох районах зосередження живої сили, озброєння і техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в тих же Дудчанах і Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці Збройних сил України звільнили село Киселівка (Херсонська область). Тепер від Херсона їх відділяє тільки Чорнобаївка.

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