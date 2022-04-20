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Зеленський готовий обміняти військовополонених РФ на цивільних і захисників Маріуполя

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Київ, Середа 20 квітня 2022 18:50
Зеленський готовий обміняти військовополонених РФ на цивільних і захисників Маріуполя Фото: Захисники Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський запропонував керівництву Росії організувати гуманітарний коридор для захисників і мирних мешканців Маріуполя в обмін на звільнення з полону військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.UA.

Українська влада намагається врятувати з Маріуполя цивільних і військових. Ключем до їхнього порятунку можуть стати полонені окупанти.

Президент Зеленський заявив, що готовий обміняти російський військовополонених на безпечний прохід "коридором" цивільних та захисників Маріуполя. Наразі українська влада очікує на відповідь Кремля.

Російські окупанти не полишають спроб штурму території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Противник вже четвертий день бомбардує завод, де перебувають мирні мешканці та військові, зі стратегічних бомбардувальників.

Нагадаємо, що російські окупанти спробували перегрупувати сили на Ізюмському напрямку.

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