Зеленський готовий обміняти військовополонених РФ на цивільних і захисників Маріуполя

Президент Володимир Зеленський запропонував керівництву Росії організувати гуманітарний коридор для захисників і мирних мешканців Маріуполя в обмін на звільнення з полону військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.UA .

Українська влада намагається врятувати з Маріуполя цивільних і військових. Ключем до їхнього порятунку можуть стати полонені окупанти.

Президент Зеленський заявив, що готовий обміняти російський військовополонених на безпечний прохід "коридором" цивільних та захисників Маріуполя. Наразі українська влада очікує на відповідь Кремля.

Російські окупанти не полишають спроб штурму території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Противник вже четвертий день бомбардує завод, де перебувають мирні мешканці та військові, зі стратегічних бомбардувальників.