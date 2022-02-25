В трьох напрямках тривають бої. ЗСУ відбивають атаку Росії
Фото: у трьох напрямках тривають бої. ЗСУ відбивають атаку Росії (facebook.com/dshv.mil.gov.ua)
В Україні на декількох напрямках йдуть активні бої. ЗСУ відбивають атаку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони в Facebook.
Зокрема, бої йдуть:
- На північному напрямку ведуться бої в районах Перемоги і Глухова. Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена.
- На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра
- Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямку.
Крім того, на Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по певних рубежах у готовності до відбиття наступу противника.
Певні сили і засоби перейшли до оборони Києва.
Нагадаємо, що РБК-Україна стежить за ситуацією по всій країні після оголошення Путіним війни. Бої тривають по всій країні з 5 ранку 24 лютого.