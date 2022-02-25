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В трьох напрямках тривають бої. ЗСУ відбивають атаку Росії

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П'ятниця 25 лютого 2022 00:28
В трьох напрямках тривають бої. ЗСУ відбивають атаку Росії Фото: у трьох напрямках тривають бої. ЗСУ відбивають атаку Росії (facebook.com/dshv.mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Україні на декількох напрямках йдуть активні бої. ЗСУ відбивають атаку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони в Facebook.

Зокрема, бої йдуть:

  • На північному напрямку ведуться бої в районах Перемоги і Глухова. Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена.
  • На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра
  • Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямку.

Крім того, на Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по певних рубежах у готовності до відбиття наступу противника.

Певні сили і засоби перейшли до оборони Києва.

Нагадаємо, що РБК-Україна стежить за ситуацією по всій країні після оголошення Путіним війни. Бої тривають по всій країні з 5 ранку 24 лютого.

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