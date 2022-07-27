ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні: що відомо

Так, повідомлення про удар по мосту почали з'являтися в місцевих Telegram-каналах цієї ночі. Спочатку навіть з'явилася інформація про те, що моста "більше немає".

Що кажуть окупанти?

Окупаційна "влада" Херсона вночі повідомила, що ППО збила всі ракети, які повинні були вдарити по шляхопроводу. Однак вранці вони різко змінили свою риторику і заявили, що "рух по мосту перекрито" після обстрілу українськими військами.

Що кажуть в ОК "Південь"?

Удари по мосту підтвердили в оперативному командуванні "Південь". За словами керівника координаційного прес-центру сил охорони і оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, українські сили тримають під контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для окупантів.

На питання, чи були нанесені удари по Антонівському мосту, Гуменюк відповіла: "Удари були, але вони були філігранні".