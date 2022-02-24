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ЗСУ ведуть бій з передовою групою російського десанту в Гостомелі, - Міноборони

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України (ЗСУ) не дали висадитися основним силам російського десанту в Гостомелі Київська область. Зараз там йде бій з передовою групою ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра оборони Ганни Маляр в Facebook.

"Активними діями ЗСУ не дали висадити основні сили десанту ворога в Гостомелі", - написала Маляр.

Вона додала, що триває бій з передовою групою російського десанту, яка зазнала втрат після вогневого ураження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові взяли під контроль аеродром у Гостомелі.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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