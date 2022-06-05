ЗСУ успішно стримують спроби ворога оточити українські позиції в Луганській області, - ISW

За рахунок обережних і ефективних локальних контратак в Сєвєродонецьку і оборони західного берега річки Сіверський Донець українські війська успішно стримують спроби російських окупантів оточити наші позиції в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ відбивають наступ росіян у Сєвєродонецьку і активно перешкоджають наступу ворога на Лисичанськ з південного заходу.
При цьому глава Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай не погодився з прогнозом Міноборони Великобританії від 3 червня про те, що російські сили захоплять решту 10% території області протягом наступних двох тижнів.
Гайдай заявив, що в українських сил достатньо підкріплень і техніки для проведення подальших контратак, і захисту своєї території. За його словами, російські війська помилково вірять у власні успіхи, що дозволяє українським захисникам завдавати великих втрат по чеченським підрозділам, які нічого не підозрюють.
Один з проросійських військових блогерів заявив, що російські сили навряд чи прорвуть оборону України в Лисичанську з Сєвєродонецька (за рахунок триваючих лобових атак і протидії форсуванню річки Сіверський Донецьк) і, ймовірно, їм доведеться завершити наступ з Попасної, якщо вони сподіваються захопити Лисичанськ.
Він також зазначив, що українські сили можуть перешкодити російським військовим форсувати річки з Сєвєродонецька, і підкреслив, що армія РФ ще не забезпечила доступ до двох ключових автомагістралей, що ведуть до Лисичанська.
Нагадаємо, експерти заявили, що російські військові провалили штурми біля Ізюма і ускладнили просування до Слов'янська.
Ми також писали про те, що Росії не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєвєродонецьк.
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