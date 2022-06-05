ЗСУ успішно стримують спроби ворога оточити українські позиції в Луганській області, - ISW

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ відбивають наступ росіян у Сєвєродонецьку і активно перешкоджають наступу ворога на Лисичанськ з південного заходу.

При цьому глава Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай не погодився з прогнозом Міноборони Великобританії від 3 червня про те, що російські сили захоплять решту 10% території області протягом наступних двох тижнів.

Гайдай заявив, що в українських сил достатньо підкріплень і техніки для проведення подальших контратак, і захисту своєї території. За його словами, російські війська помилково вірять у власні успіхи, що дозволяє українським захисникам завдавати великих втрат по чеченським підрозділам, які нічого не підозрюють.

Один з проросійських військових блогерів заявив, що російські сили навряд чи прорвуть оборону України в Лисичанську з Сєвєродонецька (за рахунок триваючих лобових атак і протидії форсуванню річки Сіверський Донецьк) і, ймовірно, їм доведеться завершити наступ з Попасної, якщо вони сподіваються захопити Лисичанськ.

Він також зазначив, що українські сили можуть перешкодити російським військовим форсувати річки з Сєвєродонецька, і підкреслив, що армія РФ ще не забезпечила доступ до двох ключових автомагістралей, що ведуть до Лисичанська.