ЗСУ знищили ворожі танк, БМП та склад боєприпасів (відео)

У Донецькій області українським танкістам вдалось знищити російські танк, БМП та склад боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ.
Танкісти повідомили, що знищити ворожі цілі їм допомагала тероборона.
"Влучно відпрацювали танкісти батальйону під командуванням офіцера з позивним "Арнаут", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали відео знищення автомобіля з окупантами у Донецькій області.
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