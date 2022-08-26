ЗСУ знищили вузол зв’язку і вдарили по засобах ППО ворога, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують потужно атакувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили склад, вузол зв’язку, техніку та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Авіацією завдано ударів по районах зосередження підрозділів і складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що у ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи вразили місце зосередження окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати Росії складають: