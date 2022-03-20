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ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів

Фото: ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Марія Кучерявець

Під Сумами розбито чергову колону окупантів. Українські захисники знищили кілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль "Тигр" та іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Розбита російська військова техніка під Сумами поповнила запаси металобрухту", - йдеться в повідомленні.

Фото: ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, вчора під Тростянцем ЗСУ розбили велику колону російських військ, більшість машин спалили, частину забрали в якості трофеїв.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.

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