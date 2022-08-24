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ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку

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Запоріжжя, Середа 24 серпня 2022 13:52
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кушугумської громади.

ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку

"Сьогодні відразу після півночі тимчасово окупований Токмак Запорізької області привітав Україну з Днем Незалежності яскравими феєрверками: попередньо, відомо про точне попадання до складу боєкомплектів росіян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 24 серпня під час повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю ворожу ракету.

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