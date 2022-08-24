ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку
Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
У ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кушугумської громади.
"Сьогодні відразу після півночі тимчасово окупований Токмак Запорізької області привітав Україну з Днем Незалежності яскравими феєрверками: попередньо, відомо про точне попадання до складу боєкомплектів росіян", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вдень 24 серпня під час повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю ворожу ракету.
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