ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 17 700 військових і понад 140 літаків: Генштаб назвав російські втрати

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 12:27
Близько 17 700 військових і понад 140 літаків: Генштаб назвав російські втрати Фото: російські війська несуть втрати в Україні (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 1 квітня 2022 року російські війська втратили в Україні близько 17 700 бійців. Також фіксуються серйозні втрати бойової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 17700 осіб
  • танки - 625
  • бойові броньовані машини - 1751
  • артилерійські системи - 316
  • РСЗВ - 96
  • засоби ППО - 54
  • літаки - 143
  • вертольоти - 131
  • автомобільна техніка - 1220
  • кораблі/катери - 7
  • цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно - тактичного рівня-85
  • спеціальна техніка - 24
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, за підрахунками США, російські війська втратили точно більше 10 000 осіб убитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою