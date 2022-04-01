Близько 17 700 військових і понад 140 літаків: Генштаб назвав російські втрати
Фото: російські війська несуть втрати в Україні (GettyImages)
Станом на 1 квітня 2022 року російські війська втратили в Україні близько 17 700 бійців. Також фіксуються серйозні втрати бойової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 17700 осіб
- танки - 625
- бойові броньовані машини - 1751
- артилерійські системи - 316
- РСЗВ - 96
- засоби ППО - 54
- літаки - 143
- вертольоти - 131
- автомобільна техніка - 1220
- кораблі/катери - 7
- цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно - тактичного рівня-85
- спеціальна техніка - 24
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, за підрахунками США, російські війська втратили точно більше 10 000 осіб убитими.
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