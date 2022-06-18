ЗСУ знищили пункт управління 20-ї армії Росії. Загинули більше 40 окупантів, - журналіст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook .

Як відзначає журналіст, внаслідок удару загинули більше 40 окупантів. Також серед загиблих є військові вищої командної ланки загальновійськової армії й чергова зміна 533 командно-розвідувального центру головного розвідуправління генштабу Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України станом на сьогодні. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували близько 200 окупантів.

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