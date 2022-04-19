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ЗСУ знищили черговий безпілотник окупантів над Одесою

Фото: ЗСУ знищили черговий безпілотник окупантів над Одесою (24 tv)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 квітня вранці українські військові збили черговий російський безпілотник над Одесою. Окупанти намагалися здійснити розвідку діяльності критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Південь".

"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси. Б'ємо ворога далі!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 158 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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ОдесаВійна Росії проти України