ЗСУ знищили командний пункт, багато живої сили та техніки окупантів, - ОК "Південь"
ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на півдні України. Протягом 20 серпня наші воїни вразили командний пункт і два склади ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що українська авіація завдала п'ятьох ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки противника.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях", - вказали в ОК "Південь".
Українські військові додали, що 20 серпня РФ втратила:
- 75 солдатів;
- корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С";
- 2 танки Т-72;
- 6 одиниць броньованої техніки.
Нагадаємо, у Запорізькій області Збройні сили України знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів "Зоопарк-1".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.