ЗСУ знищили командний пункт, багато живої сили та техніки окупантів, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на півдні України. Протягом 20 серпня наші воїни вразили командний пункт і два склади ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що українська авіація завдала п'ятьох ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки противника. "Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях", - вказали в ОК "Південь". Українські військові додали, що 20 серпня РФ втратила: 75 солдатів;

корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С";

2 танки Т-72;

6 одиниць броньованої техніки.