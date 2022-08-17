ЗСУ знищили ще один ворожий гелікоптер Ка-52 та три безпілотники

Протягом минулої доби Збройні сили України знищили три безпілотних літальних апарати і вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищені три безпілотних літальних апарати і вертоліт Ка-52", - розповіли у відомстві.
Крім того, в декількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних сил завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ.
Під прикриттям винищувальної авіації штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М завдали ударів по взводних і ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші і скупченню живої сили і техніки противника.
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 100 військовослужбовців.
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