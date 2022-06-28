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ЗСУ завдали п'ять авіаударів по позиціях ворога і відбили спробу "реваншу" на півдні

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Херсонська область, Вівторок 28 червня 2022 02:33
ЗСУ завдали п'ять авіаударів по позиціях ворога і відбили спробу "реваншу" на півдні Фото: ЗСУ завдали п'ять авіаударів по позиціях російських військ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На півдні України Авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по скупченню техніки і живої сили Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Зокрема були атаковані позиції росіян у Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати будуть відомі пізніше.

Всього за добу українські війська на південному напрямку знищили 18 окупантів, танк Т-72, гаубицю "Акація" і польовий склад боєприпасів в Херсонській області.

Російські війська спробували взяти "реванш" і відвоювати втрачені позиції в ході контрнаступу ЗСУ.

"Парними і одиничними вертолітними ударами ворог намагався відвоювати втрачене становище в районі Потьомкиного, Плотницького і Лупарєва в Херсонській області. Наші підрозділи не поступилися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що українці мають побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.

При цьому в РНБО і Генштабі ЗСУ закликали не поширювати інформацію про пересування наших бійців у Херсонській області.

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