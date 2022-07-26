ЗСУ знищили ще 170 окупантів і сім танків: названі нові втрати Росії

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 870 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 26 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, Збройні сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках, ворог був відкинутий.
Крім того, за даними ISW, загарбники зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на запорізькому та Херсонському напрямках.
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