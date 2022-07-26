ЗСУ знищили ще 170 окупантів і сім танків: названі нові втрати Росії

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 870 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, Збройні сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках, ворог був відкинутий.

Крім того, за даними ISW, загарбники зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на запорізькому та Херсонському напрямках.

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