ЗСУ знищили дві батальйонні групи та чотири роти парашутно-десатного полку РФ, - Генштаб

Росія вже 55-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Збройні сили України ліквідували дві тактичні групи окупантів та чотири парашутно-десантних полків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також в Україні були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

Так, у 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту українські військові знищили особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили черговий безпілотник окупантів над Одесою.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 55-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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