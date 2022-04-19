ЗСУ знищили дві батальйонні групи та чотири роти парашутно-десатного полку РФ, - Генштаб
Росія вже 55-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Збройні сили України ліквідували дві тактичні групи окупантів та чотири парашутно-десантних полків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Так, у 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту українські військові знищили особовий склад двох батальйонних тактичних груп.
Також в Україні були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили черговий безпілотник окупантів над Одесою.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 55-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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