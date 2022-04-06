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Повітряні сили ЗСУ за добу знищили вісім російських крилатих ракет

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Київ, Середа 06 квітня 2022 01:13
Повітряні сили ЗСУ за добу знищили вісім російських крилатих ракет Крилата ракета (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Повітряні сили української армії за день збили вісім крилатих ракет. Противник істотно змінив тактику ведення війни в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські війська змінили тактику ведення бойових дій у повітрі. Авіація армії РФ тепер намагається не входити в зону ураження нашої ППО і не йде на прямий контакт з винищувачами. Літаки окупантів воліють завдавати ракетних ударів з повітря, зокрема з повітряного простору Білорусі.

Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, завдаючи повітряні удари по окупантах.

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