Повітряні сили ЗСУ за добу знищили вісім російських крилатих ракет
Повітряні сили української армії за день збили вісім крилатих ракет. Противник істотно змінив тактику ведення війни в повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Російські війська змінили тактику ведення бойових дій у повітрі. Авіація армії РФ тепер намагається не входити в зону ураження нашої ППО і не йде на прямий контакт з винищувачами. Літаки окупантів воліють завдавати ракетних ударів з повітря, зокрема з повітряного простору Білорусі.
Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, завдаючи повітряні удари по окупантах.
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