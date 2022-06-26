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ЗСУ знищили HIMARS'ами два командні пункти росіян (відео)

Фото: ЗСУ показали знищення HIMARS'ами двох командних пунктів росіян (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці завдали удару по двох командних пунктах російських військ. Знищено багато техніки та живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Відомо, що перший - це командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.

Другим враженим виявився передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала на озброєння реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Додамо, також стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують другу партію ракетних систем HIMARS для України. Їх постачання очікується вже в липні.

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