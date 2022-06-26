ЗСУ знищили HIMARS'ами два командні пункти росіян (відео)

Відомо, що перший - це командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.

Другим враженим виявився передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала на озброєння реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Додамо, також стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують другу партію ракетних систем HIMARS для України. Їх постачання очікується вже в липні.

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