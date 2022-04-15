ЗСУ знищили артилерійську батарею окупантів

Збройні Сили України знешкоджують російських загарбників та їхню техніку. Зокрема, вони знищили артилерійську батарею окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 59 окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка.

Зазначається, що 59-а бригада також активно мінусує ворожі підрозділи. На їхньому рахунку - ще одна знищена артилерійська батарея росіян.

"ЗСУ продовжують впевнено спускати "другу у світі" армію на нижчі сходинки рейтингу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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