Авіація ЗСУ знищила три склади боєприпасів і скупчення російської техніки на півдні

Українські військові на півдні тричі завдали авіаударів по складах окупантів. ВСУ знищили скупчення російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Зазначається, що ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами ЗСУ унаслідок виконання вогневих завдань знищено 13 окупантів

ЗСУ зменшили кількість озброєння ворога на один танк, п'ять автомобілів і три польових склади боєприпасів в Херсонській області.

Як повідомляється, противник намагається вести контрбатарейну боротьбу.

Водночас ворог вкотре ударив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогняний і психологічний тиск на цивільне населення.

Нагадаємо, українські військові ведуть контрнаступ в Херсонській області в напрямках трьох селищ. Також ЗСУ звільнили від окупантів Таврійське.

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