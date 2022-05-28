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ЗСУ укріплюють оборону на Харківському та Запорізькому напрямках: карта бойових дій на 28 травня

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Україна, Субота 28 травня 2022 11:29
ЗСУ укріплюють оборону на Харківському та Запорізькому напрямках: карта бойових дій на 28 травня Фото: ЗСУ укріплюють оборону на Харківському та Запорізькому напрямках (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олександр Білоус

Обстановка у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється ЗСУ. На Харківському та Запорізькому напрямках наші сили здійснюють укріплення оборонних рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Своєю чергою, у Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська", - повідомив він.

Наєв зазначив, що військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника.

"Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", - додав він.

ЗСУ укріплюють оборону на Харківському та Запорізькому напрямках: карта бойових дій на 28 травня

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, на даний момент основні зусилля Росії, ймовірно, концентруються навколо Сєвєродонецька. Після захоплення Лиману наступ буде направлено на Слов'янськ і Краматорськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Facebook.

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