ВСУ укрепляют оборону на Харьковском и Запорожском направлениях: карта боевых действий на 28 мая

Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется ВСУ. На Харьковском и запорожском направлениях наши силы укрепляют оборонительные рубежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего сил обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева .

"В свою очередь, в Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь проводит наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующей попыткой окружить украинские войска", - сообщил он.

Наев отметил, что военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника.

"Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для содержания тех участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", - добавил он.