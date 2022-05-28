Британська розвідка назвала головний пункт наступу російських військ на Донбасі

На даний момент основні зусилля Росії, ймовірно, концентруються навколо Сєвєродонецька. Після захоплення Лиману наступ буде направлено на Слов'янськ і Краматорськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, до 27 травня російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області. Це, швидше за все, є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбасі.

Лиман має стратегічне значення, оскільки тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних і автомобільних мостів через річку Сіверський Донець. У найближчі дні російські підрозділи в цьому районі, швидше за все, віддадуть пріоритет форсуванню річки.

Плацдарм біля Лиману дасть Росії перевагу на потенційній наступній фазі наступу на Донбасі, коли вона, ймовірно, спробує просунутися в глибину Донецької області на Слов'янськ і Краматорськ, зазначили у відомстві.

Як нагадали в Міноборони Британії, 26 травня 2022 року глава так званої "ДНР" Росією, Денис Пушилін заявив підконтрольним російським ЗМІ, що референдум буде проведений, якщо Росія повністю захопить Донецьку і Луганську області України.

"Якби Росії вдалося захопити ці райони, Кремль, швидше за все, сприйняв би це як істотне політичне досягнення і представив би російському народу як виправдання вторгнення. Тим не менш, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і продовжують завдавати великої шкоди Росії", - йдеться в повідомленні.