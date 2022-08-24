ЗСУ вдарили по росіянам на Донецькому напрямку: підбито танк та знищено багато окупантів

У вівторок, 23 серпня, морські піхотинці та артилеристи знищили багато окупантів та підбили ворожий танк на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 людей живої сили ворога та підбили один танк", - йдеться в повідомленні.
До того ж українські артилеристи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів.
"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додали в ВМС ЗСУ.
Як повідомлялося, за 6 місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45 700 військовослужбовців. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів.
При цьому з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.
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