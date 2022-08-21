ЗСУ вдарили по позиції росіян на Донбасі: знищені "Гіацинт-С" та багато окупантів

"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Завдяки цьому вдалося вбити 12 загарбників та знищити самохідну гаубицю "Гіацинт-С".

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додали військові.

Додамо, 152-мм САУ 2С5 "Гіацинт-С" призначена для ведення контрбатарейної боротьби, руйнування вогневих точок і польових споруд, боротьби з важкими САУ і танками противника. Приціл забезпечує ведення вогню із закритих позицій і прямим наведенням.