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В окупованому Донецьку горять залізничні об'єкти, - Братчук

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Донецьк, Понеділок 04 липня 2022 18:59
В окупованому Донецьку горять залізничні об'єкти, - Братчук
Автор: Сергей Новиков

"Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки", - зазначив він.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки", - зазначив він.

Тим часом місцеві паблики повідомляються про масований обстріл міста та публікують фото та відео наслідків. Поблизу вокзалу знаходиться великий ринок і житлова забудова.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото та відео роботи американських HIMARS на Запорізькому напрямку.

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Донецьк Війна Росії проти України
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