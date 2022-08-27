Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах
Опублікована карта війни в Україні на 27 серпня. Російські окупанти ведуть наступи, зокрема на Харківському напрямку та Донбасі, але наші бійці відбивають атаки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.
За даними оновленої карти, на Харківському напрямку російські війська намагалися просунутися у напрямку Дементіївки, але безрезультатно.
Тим часом на Краматорському напрямку підрозділи українських військ відбили спробу наступу ворога в районі Григорівки.
Разом з тим на Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ.
Також під Горлівкою російські окупанти наступали у бік Майорська, а під Донецьком - на Невельське, втім отримали відсіч та без успіху відступили.
Крім того, ворог вів бій з розвідгрупою у Потьомкіне Херсонської області.
Загалом на Південнобузькому напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на недопущенні просування наших захисників.
Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, російські війська просуваються на Донбасі по 100 метрів за добу, а Кремль наказує по 5 кілометрів за день.
Додамо, за даними розвідки Британії, атаки російської армії на Донбасі проводяться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ, оскільки Росія побоюється великого контрнаступу України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.