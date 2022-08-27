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Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах

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Україна, Субота 27 серпня 2022 12:51
Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах Фото: окупанти атакують на Донбасі та Харківському напрямку, а ЗСУ відбивають атаки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована карта війни в Україні на 27 серпня. Російські окупанти ведуть наступи, зокрема на Харківському напрямку та Донбасі, але наші бійці відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах

За даними оновленої карти, на Харківському напрямку російські війська намагалися просунутися у напрямку Дементіївки, але безрезультатно.

Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах

Тим часом на Краматорському напрямку підрозділи українських військ відбили спробу наступу ворога в районі Григорівки.

Разом з тим на Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ.

Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах

Також під Горлівкою російські окупанти наступали у бік Майорська, а під Донецьком - на Невельське, втім отримали відсіч та без успіху відступили.

Крім того, ворог вів бій з розвідгрупою у Потьомкіне Херсонської області.

Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах

Загалом на Південнобузькому напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на недопущенні просування наших захисників.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, російські війська просуваються на Донбасі по 100 метрів за добу, а Кремль наказує по 5 кілометрів за день.

Додамо, за даними розвідки Британії, атаки російської армії на Донбасі проводяться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ, оскільки Росія побоюється великого контрнаступу України.

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