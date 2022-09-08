ЗСУ вдарили по базі окупантів під Запоріжжям, ворог зазнав великих втрат, - Генштаб

Внаслідок вогневого удару по зосередженню особового складу та військової техніки окупантів, які перебували на території аграрного підприємства "Україна" села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За добу ворог завдав понад 10 ракетних і 22 авіаційних удари по об'єктах на території України.

Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар'ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожня Трудове, Красне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Зберігається загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів по території України по повітряному простору і території Республіки Білорусь.

В інших напрямках противник продовжував вогняне ураження по військових та цивільних об'єктах, а саме:

на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове та Запсілля Сумської області;

напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове та Запсілля Сумської області; на Харківському напрямку по ствольній і реактивній артилерії в районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Диментіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів і перемога;

напрямку по ствольній і реактивній артилерії в районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Диментіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів і перемога; на Слов'янському напрямку по ствольній і реактивній артилерії в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля;

напрямку по ствольній і реактивній артилерії в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля; на Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, спірне, Верхньокам'яне, веселе та Григорівка;

напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, спірне, Верхньокам'яне, веселе та Григорівка; на Бахмутському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка;

напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка; на Авдіївському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське;

напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське; на Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського;

напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського; на Запорізькому напрямку танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.

Ворожі війська продовжують зазнавати втрати.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два вертольоти (Ка-52 і Мі-24), а також п'ять БПЛА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ході контрнаступальних дій в Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, в тому числі підполковника російської армії.

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