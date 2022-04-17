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ЗСУ за добу знищили 13 повітряних цілей окупантів

Фото: збитий українськими військовими російський вертоліт (t.me/u_now)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ завдали ворожій військовій авіації чергових втрат, знищивши за минулу добу 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"16 квітня 2022 року знищено 13 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулий день втрати противника склали:

  • 1 літаки;
  • 1 вертольоти;
  • 5 БпЛА (ОТР);
  • 6 крилаті ракети.

Нагадаємо, що днем раніше українські військові уразили 7 повітряних цілей загарбників, збивши літак, вертоліт, кілька безпілотників і крилатих ракет. Тоді у ПС ЗСУ зазначили, що через великі втрати війська РФ суттєво знизили активність у повітряному просторі України.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі бійці ЗСУ відбили 10 атак військ РФ і знищили десятки одиниць бронетехніки ворога.

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