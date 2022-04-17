ЗСУ за добу знищили 13 повітряних цілей окупантів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, за минулий день втрати противника склали:

"16 квітня 2022 року знищено 13 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що днем раніше українські військові уразили 7 повітряних цілей загарбників, збивши літак, вертоліт, кілька безпілотників і крилатих ракет. Тоді у ПС ЗСУ зазначили, що через великі втрати війська РФ суттєво знизили активність у повітряному просторі України.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі бійці ЗСУ відбили 10 атак військ РФ і знищили десятки одиниць бронетехніки ворога.

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