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У зоні ООС українські військові відбили 10 атак. Знищено десятки одиниць бронетехніки ворога

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Донбас, Субота 16 квітня 2022 22:31
У зоні ООС українські військові відбили 10 атак. Знищено десятки одиниць бронетехніки ворога Фото: Знищена техніка окупантів (t me ressentiment channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) за останню добу відбили 10 ворожих атак. Знищено майже 40 одиниць бронетехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.

Окупанти 10 разів безрезультатно намагалися атакувати позиції українських військових у зоні ООС. Противник відступив з великими втратами.

Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артсистеми, 34 одиниці броньованої та автомобільної техніки противника.

Крім того, сили протиповітряної оборони збили над Донбасом 4 безпілотника типу "Орлан-10" і 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про готовність російських окупантів до наступу на Донбасі.

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