У ЗСУ за добу підтвердили новий випадок коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в Збройних силах зареєстровано 38 хворих на COVID-19

У Збройних силах України за останні 24 години коронавірусну інфекцію підтвердили у одного військового. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, в ЗСУ коронавірус підтвердився у одного військовослужбовця. Наразі хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Наразі в Збройних силах 38 хворих на COVID-19, а на ізоляції перебуває 368 осіб. Всього за час пандемії хворіли 57 військових. З них 18 одужали та двоє померли.

Нагадаємо, раніше у Збройних силах України за добу зафіксували ще 6 випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, в Україні за минулу добу число випадків COVID-19 збільшилося на 492 людини. У Центр громадського здоров'я надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19.

Також кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.