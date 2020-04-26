ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ВСУ за сутки подтвердили новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 13:00
В ВСУ за сутки подтвердили новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом в Вооруженных силах зарегистрировано 38 больных COVID-19

В Вооруженных силах Украины за последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у одного военного. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, в ВСУ коронавирус подтвердился у одного военнослужащего. Сейчас больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

В настоящее время в Вооруженных силах 38 больных COVID-19, а на изоляции находится 368 человек. Всего за время пандемии болели 57 военных. Из них 18 выздоровели и двое умерли.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали 6 случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека. В Центр общественного здоровья поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19.

Также число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На это время от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

В Бразилии заразились коронавирусом около 60 тыс. человек В Киевской области коронавирус обнаружили еще у 32 человек
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныКоронавирус
News
On Top