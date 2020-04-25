У ВСУ за добу підтвердили ще 6 випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число хворих зросло до 37

У Збройних Силах України за минулу добу зафіксували ще 6 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування медичних сил ЗСУ.

Один військовослужбовець перебуває у стані середньої тяжкості.

"Четверо хворих, які перебувають в установах охорони здоров'я (ВМКЦ Центрального регіону міста Вінниця - 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь; 2 військовослужбовців, Надвірнянська центральна лікарня; 1 працівник ЗС України. Двоє військовослужбовців лікуються вдома під спостереженням медичної служби (Львівська область, Івано–Франківська область). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, працівник ЗС України перебуває в стані середньої тяжкості. Всі хворі отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

Так, число хворих вже становить 37 осіб. Також за період пандемії одужали 18 осіб. Крім цього, зафіксовано 2 летальних випадки. На ізоляції перебувають 328 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 33 людини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу, а загальне число інфікованих становить 8125 осіб. При цьому 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких два медики.

Також РБК-Україна писало, що у світі, станом на ранок 25 квітня, зафіксовано 2 831 915 випадків інфікування COVID-19 з початку пандемії, серед яких понад 800 тисяч вилікувалися. Найбільше жертв і хворих у США.